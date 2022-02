Senigallia, terminati i lavori per il nuovo look di corso II Giugno e piazza Roma

SENIGALLIA – Terminati i lavori sul selciato di corso II Giugno e piazza Roma. L’intervento di manutenzione straordinaria era iniziato lo scorso 13 ottobre e sarebbe dovuto durare poco più di un mese, con l’auspicio di vedere il nuovo look del salotto buono di Senigallia pronto per natale. Così non è stato: le festività hanno portato a uno stop prolungato a partire dalla fine di novembre. Il cantiere era ripreso poi a metà gennaio per concludere le operazioni – eseguite da una ditta di Rosora – la settimana scorsa, in tempo per il fine settimana, quando il centro storico diventa gremito di persone.

I lavori, costati complessivamente circa 115mila euro, consistevano nella rimozione dei sampietrini nei punti più critici, nel riempimento del sottofondo fino alla quota di posa, nella rimessa in loco dei blocchetti di porfido e nella sigillatura, compresa la pulizia delle connessure. Hanno permesso quindi di eliminare le numerose buche, i distacchi e gli avvallamenti presenti nel selciato stradale del principale corso cittadino e della piazza sottostante il municipio.

La giunta senigalliese che ha dato il via al restyling aveva scelto di risanare una condizione che era così da tempo, rappresentando per i cittadini, soprattutto per gli anziani, un pericolo alla deambulazione. «Era un intervento che andava fatto tempo fa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine – non solo per una questione di decoro ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni». Negli anni infatti molte delle persone cadute a terra a causa del fondo sconnesso hanno fatto causa al Comune: dalle casse pubbliche sono uscite decine e decine di migliaia di euro di risarcimenti.

Senigallia potrà quindi vantare un centro storico decoroso, grazie anche a un altro intervento, quello sul sottopasso di via Perilli, risistemato e inaugurato lo scorso 4 dicembre. Ma non sarà l’unico, poiché la giunta Olivetti ha già previsto, entro la prossima estate, anche i lavori di manutenzione straordinaria del selciato di via Armellini e di via Gherardi, in concomitanza con i lavori di sistemazione delle fognature delle medesime strade, eseguiti da Vivaservizi.