BELVEDERE OSTRENSE – Il covid-19 torna a farsi vedere in pase, più che sentire. Nel territorio comunale è stato infatti registrato «un nuovo caso di positività, fortunatamente senza sintomatologie particolari, conseguente ad un rientro in Italia dall’estero». A comunicarlo è il sindaco, Sara Ubertini, che annuncia novità in merito ad alcuni interventi e alle riaperture in vigore dal 18 maggio prossimo.

Tra queste vi sono ovviamente i lavori per parchi e verde pubblici. Una prima fase per lo sfalcio dell’erba avverrà «nell’immediato» assicura Ubertini, in attesa dell’espletamento della gara da bandire da parte dell’unione di comuni che permetterà l’effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine stradali e delle aree verdi estensive. «Purtroppo – spiega il sindaco – l’emergenza sanitaria in atto e la difficoltà operativa dell’ufficio tecnico dell’unione ha fatto slittare i tempi della gara: l’approvazione del bilancio di previsione nel prossimo consiglio dell’unione e la ripresa dell’attività amministrativa ordinaria dovrebbero permettere di risolvere anche questa problematica. I nostri operai hanno già iniziato la manutenzione delle aree verdi urbane. Un sentito ringraziamento a Marco Cavalletti che sta provvedendo alla gestione ed alla manutenzione del verde dello stadio comunale “Mario Piccioni”: un bell’esempio di volontariato civico a vantaggio dell’intera collettività».

Per quanto riguarda gli uffici pubblici, si continuerà a prediligere la formula dello smart working, ovvero da casa, ma è possibile ripristinare «l’attività di ricevimento del pubblico e/o l’erogazione diretta dei servizi al pubblico previo appuntamento telefonico, così da limitare l’accesso di soggetti esterni alla sede istituzionale. Tutti coloro che accedono agli uffici comunali – precisa il sindaco Ubertini – debbono indossare la mascherina e sono tenuti ad igienizzare le mani utilizzando il prodotto messo a disposizione negli appositi dispenser all’ingresso».

Sara Ubertini

Non solo pubblica amministrazione. Da giovedì 14 maggio è ripreso anche il tradizionale mercato settimanale, con la limitazione ai soli prodotti alimentari ed agroalimentari. «Con l’inizio della fase 2 e con la prossima riapertura di molte attività non dimentichiamoci che la diffusione del virus si moltiplica con gli assembramenti e con i contatti ravvicinati. In ogni caso – conclude la prima cittadina – non abbassiamo la guardia».