Nuovo anno scolastico, a Senigallia certezze su traporto pubblico e mense

Fissate le date per quanto riguarda l'attivazione degli scuolabus e della refezione, ma per il resto sembrano resistere ancora alcune carenze, tra cui i banchi monoposto

SENIGALLIA – Dirigenti scolastici, responsabili comunali e l’assessore all’istruzione del Comune di Senigallia si sono riuniti nella Conferenza permanente Ente Locale – Scuola per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, l’anno all’insegna delle norme anti covid.

Nonostante le difficoltà come la carenza dei banchi singoli, dei gel e delle mascherine, la scuola si attiverà il 14 settembre in linea con quanto annunciato dal governo Conte. Innanzitutto sarà regolarmente attivo sia il servizio di trasporto pubblico locale, sia il trasporto attraverso il noleggio con conducente, con alcune modifiche di orario al servizio che andranno a rispondere ai cambiamenti introdotti da alcuni Istituti per gestire con più accortezza le procedure di triage e di ingresso ai plessi.

La refezione scolastica, fa sapere il Comune di Senigallia, partirà dal 28 settembre per tutte le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie di primo grado a tempo pieno, mentre per le scuole primarie di secondo grado e per i tempi prolungati è stata confermata, al pari degli scorsi anni, la partenza a ottobre.

La gestione del traffico in prossimità delle scuole sarà svolta dalla Polizia municipale, coadiuvata dai lavoratori socialmente utili, sulla base delle linee guida nazionali anti Covid per prevenire i contagi.

È stato attivato infine alla Biblioteca Antonelliana e promosso a favore di tutti gli istituti scolastici lo sportello psicologico di ascolto per giovani e famiglie.