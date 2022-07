SENIGALLIA – Nuova disposizione per alcuni dirigenti scolastici degli istituti senigalliesi e dei comuni limitrofi per l’anno scolastico 2022/2023. Lo ha annunciato la direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, adottando il provvedimento DDG 1112/2022 con cui è ridefinito, a decorrere dal 1° settembre 2022, il quadro dei dirigenti scolastici di tutta la regione, la cui dotazione organica è pari a 206 unità. Per quanto riguarda il territorio senigalliese ci sono molte conferme e pochi nuovi incarichi.

Andando in ordine alfabetico delle città, c’è la riconferma di Maria Finizia Felaco che rimarrà all’istituto comprensivo di Arcevia per i prossimi tre anni, fino al 31 agosto 2025. A Corinaldo (che ha la gestione delle sedi anche a Castelleone di Suasa e Ostra Vetere) inizia il 1° settembre l’ultimo anno per Simone Ceresoni, il cui incarico scadrà a fine agosto 2023; a Montemarciano (l’istituto comprende le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Montemarciano e di Marina) inizia invece un nuovo incarico per la preside Cristina Basconi che prende il posto di Silvia del Monte. All’istituto di Ostra che comprende anche le sedi di Barbara viene confermata per un nuovo triennio Marilena Andreolini.

Ultimo anno per Patrizia Leoni alla guida dell’istituto comprensivo “Senigallia centro – Fagnani”: l’incarico terminerà quindi a fine agosto 2023. Confermata con un nuovo incarico nella stessa sede del “Mario Giacomelli” (Senigallia nord) Ioletta Martelli; Paola Filipponi rimane dirigente dell’istituto Marchetti, mentre Laura Fagioli, dirigente proveniente dall’Umbria, guiderà l’istituto comprensivo “Senigallia sud – Belardi” fino ad agosto 2025.

Passando agli istituti superiori, Alessandro Impoco è stato confermato all’istituto alberghiero Panzini; Anna Maria Nicolosi rimane alla guida dell‘istituto Padovano-Corinaldesi mentre Lucia Di Paola arriva al liceo classico Perticari al posto di Fulvia Principi; Lorenzo Savini è al liceo scientifico Medi subentrando a Daniele Sordoni.

Infine prosegue a Trecastelli l’incarico (rinnovato) alla preside Adriana Alejandra Siena, ancora alla guida dell’istituto comprensivo Nori de’ Nobili.