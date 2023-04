Nuovo allestimento per il museo archeologico statale di Arcevia, pronto per l’inaugurazione

ARCEVIA – Nuovo allestimento per il museo archeologico statale di Arcevia che riapre giovedì 20 aprile. Il concetto di base è “l’archeologia per tutti”, intesa non solo come accessibilità e fruizione migliorate per persone diversamente abili, ma in maniera ampia, volto a espandersi sempre più verso un target di pubblico più ampio. Sarà una data importante perché segnerà dunque non solo il termine dei lavori di riallestimento o l’inaugurazione della nuova veste museale: sarà proprio una pagina nuova nella “vita” del museo che, dopo la “nascita” nel 1996, ha compiuto un primo e importante passo verso un nuovo modo di vivere e di raccontare la storia, i beni archeologici, l’istituzione, le informazioni.

Ecco le novità: con i fondi del PNRR arriverà al museo un secondo servoscala per un accesso più agevolato con sedia a rotelle e vedrà una serie di servizi e forniture per adeguare il museo alla più ampia accessibilità. Operazione che ha contraddistinto anche la nuova comunicazione del racconto museale, implementata grazie a una veste grafica dei pannelli esposti: attraverso le didascalie in Braille e copie dei reperti agganciate alle rispettive vetrine – lo spunto nasce dal dialogo con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona – sarà possibile quindi la fruizione del museo anche al pubblico non vedente.

Per quanto riguarda le possibilità tecnologiche e informatiche, già da tempo il museo è inserito nella web-app Izi Travel che permette la fruizione di informazioni e audioguide dai propri devices. Ora sarà disponibile anche la versione in inglese delle informazioni, fruibili sia dalla web app tramite QR-code, sia con fogli di sala).

Il nuovo allestimento nasce da una revisione scientifica che ha aggiornato ed implementato la collezione museale: saranno esposti per la prima volta i gioielli in oro e parte del corredo della tomba XXIII rinvenuta nella necropoli Montefortino di Arcevia e saranno fruibili novità provenienti dagli scavi di Monte Croce Guardia diretti dal prof. Andrea Cardarelli dell’Università Sapienza di Roma su concessione della Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio delle province di Ancona e Pesaro Urbino.

All’interno degli spazi è presente, inoltre, un’aula didattica che potrà all’occorrenza ospitare mostre temporanee.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche ai locali che ospitano il museo: a partire dagli studi sull’edificio, saggi stratigrafici hanno permesso di recuperare le originarie cromie delle pareti risalenti alla metà del XVIII secolo, ripristinate e valorizzate grazie ad un’adeguata illuminazione che mette in risalto anche le decorazioni in stucco degli ambienti.

Alla giornata inaugurale del Museo Archeologico Statale di Arcevia di giovedì 20 aprile, alle ore 11, interverranno Luigi Gallo – Direttore della Direzione Regionale Musei Marche; Claudia Casavecchia – Direttrice del Museo Archeologico Statale di Arcevia; Dario Perticaroli – Sindaco di Arcevia; Chiara Biondi – Assessore alla Cultura della Regione Marche; Cecilia Carlorosi – Soprintendente ABAP AN PU; Amanda Zanone – Archeologa della Direzione Regionale Musei Marche; Andrea Cardarelli – Università Sapienza di Roma.