Nuovi volontari all’ingresso e all’uscita dalle scuole di Senigallia

Si rafforza la collaborazione tra la Polizia locale e il mondo dell'associazionismo. La comandante Assanti: «Il loro è un servizio prezioso e dimostra un elevato senso civico da parte di questi cittadini che offrono il loro tempo libero per gli altri, in particolare per i nostri bambini»

SENIGALLIA – I volontari delle associazioni Anteas, Acads e Auser arrivano a supporto della Polizia Locale. Presidieranno l’ingresso e l’uscita dei bambini dalle scuole primarie Aldo Moro, Rodari e di Cesanella per dare maggior sicurezza ai giovanissimi studenti e ai loro genitori. Già dallo scorso mese di gennaio sono operativi i volontari, uno o due per istituto, riconoscibili grazie a pettorine ad alta visibilità.

La novità è arrivata con il progetto nato in collaborazione fra Polizia Locale, assessorato ai servizi alla persona e associazioni di volontariato. Di fatto rinnova concretamente la sinergia tra il settore pubblico e il mondo dell’associazionismo, ma si inserisce in un filone già collaudato: i volontari già da anni sono impegnati anche davanti altre scuole primarie e secondarie di primo grado: Puccini, Vallone, Leopardi e Fagnani.

I volontari si occupano in particolare della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso nelle scuole, l’ingresso appunto e l’uscita, e vigileranno su tutte quelle situazioni che possano creare pericolo per i bambini e adulti.

«I volontari – ha detto la comandante senigalliese Barbara Assanti – effettuano questo servizio in stretta collaborazione con la Polizia Locale. Segnalano alla centrale operativa del comando ogni situazione di criticità e accompagnano i bambini nell’attraversamento delle strade di fronte alle scuole. Il loro è un servizio prezioso e dimostra un elevato senso civico da parte di questi cittadini: offrono il loro tempo libero per gli altri, in particolare per i nostri bambini. E’ un servizio molto utile ed apprezzato dall’amministrazione e dai genitori e permette alla Polizia Locale di svolgere altri servizi negli orari di ingresso e uscita dalle scuole».