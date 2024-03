Nuovi seggiolini allo stadio comunale Bianchelli di Senigallia

L'amministrazione comunale dà seguito a quanto annunciato a novembre. Cambio delle sedute in vista anche per il palazzetto dello sport

SENIGALLIA – Manutenzione era stata promessa e alle parole sono seguiti i fatti. Sono in fase di sostituzione i seggiolini della tribuna centrale numerata dello stadio comunale di Senigallia Goffredo Bianchelli. Le loro condizioni erano pessime: al di là del fatto che fossero scoloriti e quindi esteticamente brutti da vedere, c’erano problemi di staticità e quindi di sicurezza per gli spettatori. Problemi che andavano avanti da molti anni.

Tempo fa, il consigliere comunale di Amo Senigallia Gennaro Campanile aveva sollevato la questione chiedendo nuove sedute in tribuna e nel settore ospiti, oltre all’installazione di «tornelli per poter omologare lo stadio nel caso la Vigor Senigallia venisse promossa in serie C». Un intervento giudicato assolutamente fuori tempo dall’amministrazione comunale, nella replica che non si era fatta attendere.

Il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi aveva infatti anticipato che i fondi necessari per la sostituzione delle poltroncine in tribuna erano «previsti nella variazione di bilancio di novembre» (2023, Ndr). Il che ha reso possibile l’intervento quindi nei primi mesi del 2024, a beneficio di tutta la comunità sportiva senigalliese che segue le partite della Vigor ma anche le esibizioni di altre realtà sportive locali.

I lavori di sostituzione delle poltroncine (o seggiolini) nella tribuna centrale dello stadio Bianchelli di Senigallia termineranno nei giorni prossimi, come annunciato sui social dall’amministrazione comunale Olivetti. «Le condizioni delle sedute erano indecorose, per questo siamo intervenuti con la sostituzione integrale, andando anche ad unire un impatto visivo molto bello con i colori della nostra Senigallia e della Vigor».

Poi il secondo annuncio, anch’esso anticipato a novembre scorso: «Ad aprile sono in programma i lavori di cambio dei seggiolini al palazzetto dello sport di via Capanna. Anche là vetustà delle sedute attuali (installate nel 1983) era tale che rendeva improcrastinabile la loro sostituzione. Oltre alle sedute, che anche in questo caso avranno i colori rosso e blu, prevedendo il recupero dei gradoni». Dunque ancora investimenti per migliorare la condizione dell’impiantistica sportiva comunale.