Senigallia, nuovi loculi al cimitero di Montignano: via libera in giunta

Approvato il progetto esecutivo da 1,1 milioni di euro per 256 loculi. Via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio da adibire a loculi e cappelle

SENIGALLIA – La giunta senigalliese ha approvato il progetto per realizzare un edificio da adibire a loculi e cappelle presso il cimitero di Montignano.

Nella seduta del 27 dicembre scorso è arrivato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio da adibire a loculi e cappelle presso il cimitero della frazione nella campagna a sud della spiaggia di velluto, per un importo di 1,1 milioni di euro.

Il blocco loculi in progetto è disposto su due piani per un totale di 256 posti di tumulazione. Al piano terra, sul fronte, sono previste n. 8 cappelle private a schiera, composte da due file da 4 loculi ciascuna.

L’amministrazione comunale si è attivata per far fronte al fabbisogno manifestato dai cittadini anche nel corso degli incontri pubblici sul territorio con il sindaco e la giunta. Una richiesta più che legittima dopo i recenti casi di “esaurimento” dei posti disponibili per le tumulazioni, sia nel cimitero di Montignano che in quello maggiore Le Grazie.