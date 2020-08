Non si fermano le donazioni: Fidia vicina all’ambulatorio solidale

SENIGALLIA – Sono iniziate le operazioni di distribuzione a varie realtà senigalliesi dei prodotti sanitari donati all’Ambulatorio Solidale Paolo Simone – Maundodé da parte di Fidia Farmaceutici. Un’azienda, impegnata nella ricerca di soluzioni terapeutiche, che ha scelto proprio l’ambulatorio promosso dalla Caritas per fare un bel gesto nei confronti della cittadinanza.

Durante l’incontro di alcuni giorni fa nell’ambulatorio di via Gramsci, a Senigallia, alla presenza del direttore della fondazione Caritas di Senigallia Giovanni Bomprezzi e del responsabile Usca e presidente della IV commissione sanità della Regione Marche Fabrizio Volpini, alcuni volontari e gli area manager della Fidia Farmaceutici Umberto Palossi e Paolo Giuliani.

Sono state donate numerose confezioni di prodotti oftalmologici per la cura e salute dell’occhio e dispositivi di protezione individuale, che sono stati distribuiti gratuitamente attraverso la fondazione Caritas alle case di riposo del territorio, all’Usca ed allo stesso ambulatorio Paolo Simone. Non sono mancati i ringraziamenti alla direzione aziendale per la sensibilità dimostrata verso una realtà giovane, quale quella dell’ambulatorio solidale senigalliese, e per il territorio, toccato in modo forte dall’emergenza covid.