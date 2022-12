Nuova vita (si spera) per il centro sportivo Ponterosso a Senigallia

SENIGALLIA – Il Comune ha pubblicato di recente l’avviso per ricevere le proposte di manifestazione di interesse per la riqualificazione e la gestione dell’area sportiva e ricreativa del Ponterosso. Si tratta di un’area di particolare interesse cittadino, non solo per la sua storia sportiva, ma anche per la sua fruizione in chiave turistica e per il decoro urbano dopo anni di abbandono.

L’area è stata acquistata dal Comune nel novembre 2018: per anni, dopo la gestione Uisp, la zona è divenuta un ritrovo di senza tetto, tossici e sbandati: un rifugio proprio sul lungomare, un triste biglietto da visita per la città a partire dal 2013-14. Dopo vari proclami, la giunta Olivetti a febbraio 2022 ha dato avvio al procedimento finalizzato alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici interessati alla rigenerazione, riqualificazione e gestione delle strutture sportive e ricreative del Circolo Sportivo Ponterosso. Regolarizzati gli abusi rinvenuti ed ottenuta dalla Soprintendenza la Verifica di Interesse Culturale, si è finalmente giunti alla pubblicazione dell’avviso per ricevere dai soggetti interessati le proprie manifestazione di interesse: https://comunesenigallia.tuttogare.it/albo_fornitori/id6032-dettaglio.

La scadenza per presentare il proprio progetto è stata fissata nel 25 gennaio 2023: dovrà essere prevista la riqualificazione dell’area sportiva e della struttura annessa ora in degrado.

I campi da tennis al Ponterosso, sul lungomare di Senigallia L’impianto ricettivo del Ponterosso, a Senigallia, in stato di degrado L’ex centro sportivo Ponterosso a Senigallia da anni in degrado e abbandono La porta squarciata nel complesso sportivo di Ponterosso I campi da tennis al Ponterosso, sul lungomare di Senigallia

Dalla maggioranza di centrodestra è stata espressa soddisfazione per il risultato ottenuto di arrivare a bandire la gara pubblica: «Oggi grazie al lavoro di questa amministrazione, il centro sta per rivedere la luce» spiegano in una nota Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Civica. «Un circolo che presto tornerà ad incrementare il turismo sportivo, che segnò la storia del tennis con i più grossi giocatori degli anni ’70 che venivano a giocare e a vincere tornei, uno su tutti Adriano Panatta. Il lavoro certosino dell’amministrazione, tra la tanta burocrazia che purtroppo attanaglia tutti, enti pubblici compresi, ha fatto sì che si siano risolte tutte le problematiche, ed ora si è partiti con la riqualificazione. Un polo sportivo che ha già interessato molti noti sportivi (Cabrini – Zambrotta e altri) e imprenditori che si sono fatti avanti, con progetti seri, per avere in gestione il circolo. Questa maggioranza plaude l’amministrazione per l’impegno profuso per uscire fuori dall’impasse ereditato, e non è stato facile, noi lo sappiamo bene avendo vissuto tutti i vari step di questa operazione. Non è una “vittoria” solamente politica, ma è una vittoria per l’intera città che, nei tempi tecnici, tornerà ad avere una signora struttura sportiva sul lungomare che coinvolgerà tutti quanti».