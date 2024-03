Senigallia, nuova pavimentazione stradale in via Trento e L’Aquila

SENIGALLIA – Non terminano mai i lavori pubblici grazie ai numerosi fondi straordinari recepiti dall’amministrazione comunale e a qualche economica da precedenti interventi. Proprio grazie a queste voci, infatti, si è reso possibile mettere in programma un’ulteriore opera pubblica che riguarda il rifacimento della pavimentazione stradale di via Trento e del secondo tratto di via l’Aquila, nella zona del Portone.

La decisione è arrivata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine: dal minore importo rispetto a quanto previsto inizialmente per il risanamento di viale Anita Garibaldi, è stato possibile trattenere il costo per la sistemazione delle due vie di Senigallia, quasi 137 mila euro.

Il progetto prevede una lavorazione di pochi mesi che prima riguarderà la fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso; poi ci sarà la posa di una guaina bituminosa, la sistemazione di marciapiedi e cunette; la posa in opera di binder e infine del tappeto di usura.

L’intervento risponde allo scopo di migliorare la sicurezza e la fluidità della percorrenza ciclabile e veicolare nelle vie in oggetto, che da oltre un decennio necessitavano – sostiene la giunta – di un intervento di recupero proprio per le cattive condizioni di conservazione.