Senigallia, nudisti replicano alle polemiche: «Non è reato, chiediamo un’area dove poter stare»

SENIGALLIA – «Non siamo esibizionisti né pratichiamo atti osceni, viviamo solo in armonia con l’ambiente e con il nostro essere». Così i referenti locali dell’Associazione naturista italiana (A.N.ITA.) replicano alle polemiche per il “ponte con scorci hard” che hanno creato parecchio dibattito in città. Polemiche non nuove, dato che la presenza di nudisti alla foce del Cesano, tra Senigallia e Marotta non è certo una novità. Una presenza mai autorizzata formalmente dalle varie amministrazioni comunali ma in qualche modo tollerata: sono decenni, seppur tra i malumori, che la foce del fiume è oggetto di turismo naturista: da quando è stato aperto però il ponte ciclabile sul Cesano più persone possono, oltre che ammirare l’ambiente naturale, anche notare diverse persone senza costume. Apriti cielo.

«Il naturismo non è esibizionismo né pornografia. Accostarlo al sesso o ad atti osceni significa travisare la realtà» spiega Elena Discepoli, avvocata e referente per le Marche dell’associazione Anita. E aggiunge: «Il nudismo non è vietato: ormai esistono decine di sentenze, anche in cassazione, che stabiliscono che lo stare nudi in luoghi pubblici non è un reato contro la pubblica decenza. Ovvio, non chiediamo di stare nudi in ogni luogo, ma chiediamo, come in Italia hanno fatto già sei Regioni, di avere leggi o anche semplici passaggi normativi che stabiliscano come e dove poter stare nudi».

Ma a volte la polemica viaggia più veloce della replica. Così è accaduto che molte persone si siano radunate sul ponte per guardare i nudisti e addirittura c’è chi scattava foto zoomando per poter vedere meglio. «Ci sono pregiudizi che accostano la nudità alla pornografia, all’oscenità, ma qui non c’entra nulla di tutto questo – commenta Federico Bianchi Guizzardi, naturista che frequenta la spiaggia del Cesano – e non c’è nemmeno violenza verso gli altri, come qualcuno vuol far credere, se prendiamo il sole nudi. Prendere a pretesto che la nudità turba i bambini poi è distorcere ancora di più la realtà. Se andiamo a vedere nei villaggi naturisti incontriamo tantissime famiglie, dai nonni sino ai nipotini, che vivono in serenità la nudità. Qui parliamo di un fatto di educazione. Noi siamo molto rispettosi degli altri, cercando posizioni più defilate, ma chiediamo anche noi rispetto: da giorni arrivano a frotte con i telefonini a farci le foto come bestie allo zoo».

Se la questione morale non è risolta e di certo non lo sarà a breve nonostante in alcune zone d’italia non vi sia alcuna barriera a ostacolare la vista, quello che si può invece risolvere è il tema dell’autorizzazione. È al centro del dialogo che da anni l’associazione tenta di intavolare con le amministrazioni comunali di Senigallia e dintorni. Anche a Marotta di Mondolfo, verso le vele, o a Montemarciano, sulle scogliere adiacenti la ferrovia, spesso alcune persone prendono il sole integrale, ma in nessuno di questi luoghi è consentito farlo nudi. «Le Marche sono l’unica regione dove non ci sono aree autorizzate per il naturismo» interviene Bianchi Guizzardi. «Noi chiediamo che sia individuata un’area dove venga garantito il nostro diritto a poter stare nudi, senza urtare la sensibilità di nessuno. Sta alla politica trovare il luogo adatto». L’area potrebbe essere segnalata con cartelli che indichino la presenza di persone nude, così come avviene in altre regioni italiane senza contare che il fenomeno è ampiamente praticato in altri paesi europei.

Anzi, proprio il fattore economico e turistico è da tenere bene a mente secondo i rappresentanti di Anita: in Europa si stimano in almeno 25 milioni i naturisti che però prediligono paesi come Francia, Croazia, Austria, Spagna e Slovenia. L’italia, e quindi anche le Marche da Gabicce a Senigallia, Numana e Porto d’Ascoli, potrebbero captare un segmento turistico rilevante, diversificando la propria offerta.