Non risponde alle operatrici, 47enne ritrovato morto nella camera alla Caritas di Senigallia

Dramma al centro di prima accoglienza in piazza della Vittoria: un uomo di origini rumene è stato rinvenuto senza vita. Indagini dei carabinieri in corso

SENIGALLIA – Sono in corso delle indagini per fare luce sul decesso di un ospite della struttura di prima accoglienza gestita dalla Caritas senigalliese. La morte di un uomo, classe ‘75 di origini rumene è avvenuta tra stanotte e questa mattina, 28 dicembre: a scoprirlo senza vita, nella sua camera, sono state le operatrici Caritas.

Non vedendolo scendere, hanno bussato alla porta ma l’uomo non rispondeva: «Abbiamo chiamato subito il 118 – racconta il direttore della fondazione Caritas Senigallia onlus Giovanni Bomprezzi -. Constatata, purtroppo, la morte, sono stati allertati i carabinieri. Siamo molto molto rattristati».

Al momento l’ipotesi più plausibile è quella del decesso per cause naturali ma per averne la certezza servirà l’autopsia. Il 47enne, senza fissa dimora, era stato ospitato da un paio di settimane all’interno della struttura di prima accoglienza in piazza della Vittoria, di fronte alla chiesa del Portone, dove sono presenti circa 25 persone in condizioni di difficoltà economica o sociale.