Non migliora la situazione a Serra de’ Conti sui contagi da covid

SERRA DE’ CONTI – Nonostante le Marche stiano registrando un calo nella diffusione dei contagi da covid, tale da permettere il passaggio in zona arancione dal prossimo martedì 6 aprile, la situazione a Serra de’ Conti non migliora.

L’ultimo aggiornamento sui dati dei contagi da covid è relativo alla diffusione registrata alle ore 20.30 di domenica 4 aprile, giorno della Pasqua 2021. Nel paese serrano i positivi sono ancora oltre quota 50, 51 per l’esattezza, a cui aggiungono altre 24 persone in quarantena.

I numeri sui contagi da covid parlerebbero da soli ma

la sindaca di Serra de’ Conti Letizia Perticaroli ha voluto commentarli proprio in vista di quell’allentamento delle misure restrittive connesso al passaggio in fascia arancione: «Cari cittadini, la situazione pandemica da covid-19, ve ne state accorgendo da soli, non migliora. Da martedì entreremo in zona arancione perché il tasso di diffusione nella regione Marche si è abbassato (in media). A Serra de’ Conti, invece, i contagi e i contagiati non sono diminuiti. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti poiché, come voi mi insegnate, non ci si salva mai da soli. Colgo l’occasione per augurare a tutti una Santa e Buona Pasqua».