Night club attivo a Montemarciano nonostante la sospensione: nuovo stop agli show

MONTEMARCIANO – Svolgeva la stessa attività che era stata sospesa dalla Questura di Ancona, per giunta con gravi carenze amministrative e sotto il profilo della sicurezza antincendio. Per questo è stata nuovamente sospesa l’attività di un night club di Montemarciano.

A svolgere i controlli sono stati gli agenti del Commissariato senigalliese, della Questura di Ancona e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona che ieri sera, 16 luglio, hanno effettuato una verifica presso un noto night club della zona in cui erano presenti decine di persone, tra cui anche uno dei soci. Numerose le irregolarità accertate che hanno portato al provvedimento di sospensione.

Innanzitutto l’attività di pubblico spettacolo era già stata sospesa ma veniva irregolarmente portata avanti presentando presso il comune di Montemarciano una dichiarazione non idonea per l’attività effettivamente svolta all’interno del night club. Un modo secondo gli agenti per aggirare le conseguenze dello stop agli spettacoli.

Il personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, dopo un’attenta verifica tecnica, ha inoltre accertato l’assenza e la carenza di una serie di documenti per la sicurezza, che la normativa richiede siano compilati ed esibiti per l’esercizio di determinate attività, nonché carenze in materia antincendio.

Dopo gli accertamenti, dunque un nuovo stop al night club di Montemarciano che non potrà far ripartire gli show fino a che non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e la regolarità per quanto riguarda gli atti amministrativi e i titoli per le esibizioni.