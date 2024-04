Senigallia: nervoso all’alt, addosso e in casa nascondeva droga

SENIGALLIA – Nervoso al controllo di polizia, poi si scopre che aveva con sé della cocaina. È quanto emerso durante una delle attività di monitoraggio del territorio predisposte dal questore di Ancona Cesare Capocasa, che hanno portato alla denuncia di un uomo di Senigallia.

È stato fermato mentre si trovava alla guida di un’autovettura ma proprio il nervosismo l’ha tradito: gli agenti hanno proceduto prima a una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente; poi i controlli sono stati estesi all’abitazione dell’uomo, stante anche alcune informazioni specifiche sul soggetto in questione.

Grazie alla perquisizione domiciliare, l’uomo – un 40enne residente a Senigallia – ha consegnato al personale della volante del commissariato altra droga e un bilancino di precisione, indice quindi di un’attività di spaccio, perché indispensabile per pesare i quantitativi e confezionare le dosi. Oltre alla cocaina, del peso totale di circa 15 grammi, è saltata fuori anche una modica quantità di marijuana. Il 40enne senigalliese è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente.