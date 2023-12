Senigallia, scatti d’autore sulle vetrine del centro

SENIGALLIA – La città si addobba per natale delle fotografie di circa 40 artisti locali e non solo che coloreranno le vetrine dei negozi del centro. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di Senigallia che, assieme al museo d’arte moderna dell’informazione e della fotografia (Musinf), dei fotografi e delle fotografe senigalliesi, di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e dei negozianti locali ha dato vita a un progetto che valorizza ancora di più la città della fotografia.

“Le Vetrine di Natale” è il titolo del nuovo progetto che dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 celebrerà la fotografia in oltre cinquanta attività commerciali, tra negozi e punti di ristoro, del centro storico. Un’adesione entusiasta che vedrà esposte le opere fotografiche di circa quaranta professionisti e appassionati del mondo della fotografia.

Il tutto darà modo ai visitatori e ai cittadini di farsi una passeggiata fotografica per le vie del centro storico di Senigallia, riconoscendo i punti commerciali aderenti all’iniziativa grazie a una vetrofania dedicata riportati poi su una mappa disponibile sia in formato digitale che cartaceo. L’invito è quello a lasciarsi sorprendere da questo percorso tra arte e quotidianità, tra festività natalizie e tessuto economico cittadino.

«Abbiamo sempre ritenuto che la “Città della Fotografia” dovesse coinvolgere totalmente la città, in un’azione fotografica condivisa – spiegano il sindaco Massimo Olivetti, il vicesindaco e assessore alla cultura Riccardo Pizzi e l’assessore alle attività produttive Alan Canestrari – per questo nasce il progetto delle Vetrine di Natale. Un progetto che celebra la città natale di Mario Giacomelli, facendo uscire le opere dai musei e dalle sedi canoniche per ‘incontrare’ chi, in questi giorni di festa, deciderà di guardare le vetrine passeggiando per il centro storico. Senigallia diventa quindi una città in cui la fotografia vuole integrarsi alla quotidianità del vivere, essere un motivo di emozione anche casuale e non necessariamente ricercato, un processo collettivo che si cala fattivamente nel tessuto cittadino. Un lavoro condiviso che ha visto il mondo dell’associazionismo e il mondo dei fotografi senigalliesi lavorare a stretto contatto con le attività economiche, proponendo ciascuno, un proprio progetto per arricchire le vetrine natalizie di bar e negozi. Vogliamo quindi ringraziare i professionisti, gli appassionati, i negozianti, le associazioni fotografiche e i rappresentanti di categoria che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante progetto che ancora una volta dimostra come la fotografia sia un vero e proprio genius loci della nostra amata città».