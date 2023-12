Natale di compagnia e musica: il coro arcobaleno delle Rondini entra all’Opera Pia Mastai Ferretti

SENIGALLIA – È terminato il laboratorio del “coro arcobaleno”, la singolare esperienza intergenerazionale proposta dal centro di aggregazione Le Rondini per prepararsi alle festività natalizie.

I bambini e le bambine si sono incontrati tutti i lunedì per provare dei canti di Natale insieme agli ospiti della casa di riposo gestita dalla fondazione Opera Pia Mastai ferretti. Una nuovissima esperienza per la struttura in cui si sono esibite voci bianche, rosse, gialle, verdi, di tutte le età dai 6 ai 90 anni, di tutte le religioni, culture e colori per cantare insieme.

Gli ospiti della casa di risposo attendevano con impazienza l’arrivo dei bambini e delle bambine per fare insieme le prove del concerto con la musica suonata alla tastiera da Fleur e Amanda (giovani volontarie europee), alla chitarra da Stefano Ardini, con la direzione del coro da parte della maestra Susanna Sabbatini e dal sacerdote don Umberto.

Lunedì 18 dicembre è stato il tempo della festa, con i canti classici di Natale scelti dagli ospiti e i canti sulla pace scelti dai piccoli: un coro condiviso dai tanti ospiti, dalle famiglie e dai bambini per augurare a tutti un anno pieno di salute, gioia e pace. Un momento molto bello ed emozionante che tutti si augurano di rivivere presto.