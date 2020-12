Anche con la pandemia non si rinunci a sistemare casa per le feste: ecco alcune idee facili da preparare ma di grande effetto per la propria abitazione. I suggerimenti del noto fiorista della spiaggia di velluto

SENIGALLIA – Sarà un natale di sobrietà. Questo il leit motiv delle festività per il Natale 2020 a causa della pandemia da Covid-19 ancora in corso. Ma se gli assembramenti sono vietati per ridurre i contagi, se le visite in casa di parenti e amici sono limitate, ciò a cui non si deve rinunciare è certamente il clima tipico del periodo natalizio. E allora perché non decorare casa con addobbi semplici da preparare ma di grande effetto?

Gli addobbi, infatti, sono una componente fondamentale con la quale allestire le nostre abitazioni: e questo vale sia per il Natale 2020 sia per altre ricorrenze a cui teniamo molto.

Per parlarvi di addobbi natalizi a tema floreale, allestimenti realizzabili in pochi minuti, centrotavola alla portata di tutti e con materiali di facile reperibilità ma che faranno sicuramente colpo, abbiamo chiesto consiglio a un esperto: ci siamo rivolti a Mauro Fanesi, titolare del negozio Mauro Fioreria di Senigallia che a breve si trasferirà nella nuova sede di via Rossini 63-65, a poche centinaia di metri da quella attuale. Trovate i suoi consigli per il Natale 2020 nel video qui sotto.