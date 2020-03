Dalla musica trap un aiuto all’ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Un aiuto per l’ospedale di Senigallia e per la ricerca scientifica arriva dai giovani senigalliesi. Si tratta di tre sedicenni che si sono messi in moto per aiutare chi sta combattendo per questa emergenza legata alla pandemia in atto. Il coronavirus infatti colpisce tutti, ma in particolare è più pericoloso verso adulti e anziani. E allora come dare una mano? Con la musica trap.

Tutto inizia nell’agosto 2019, quando Lorenzo Luzi e Alessandro Rifugio, classe 2004, in arte “Luzi & Rif”, postano il loro primo brano registrato in un armadio non avendo il denaro per pagarsi un vero e proprio studio di registrazione. Da lì, in collaborazione con Leonardo Ploschberger, coetaneo, pubblicano sulla piattaforma youtube il loro primo vero pezzo musicale, intitolato “2 tiri e scialla”.

«Un brano dove si parla di altruismo ed egoismo» spiega Leonardo Ploschberger, manager dei due artisti senigalliesi, ma che accende una lampadina: «perché non metterlo ora a disposizione di chi sta combattendo contro il coronavirus?». Ed ecco che nasce l’idea di diffondere le loro rime trap «su tutte le piattaforme di streaming e sui digital stores e, in collaborazione con il comitato “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia” abbiamo deciso di donare il 100% degli utili che verranno raccolti a favore dell’ospedale di Senigallia e di un progetto di ricerca scientifica nazionale su indicazione dell’associazione Patto Trasversale per la Scienza».

Per contribuire all’iniziativa, basta collegarsi a una delle piattaforme di streaming o ai digital stores musicali come Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok, Resso, Google Play, YouTube, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napster, iHeartRadio, ClaroMusica, Saavn, Anghami, KKBox e MediaNet) ed ascoltare questa canzone più volte possibile, perché ogni ascolto è un contributo economico per una causa nobile. Che arriva dai giovani dritta al cuore di tutti noi.