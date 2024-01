Musica solidale a Senigallia grazie ai Musaico e al violinista dei Nomadi Sergio Reggioli

SENIGALLIA – Nuovo concerto per la band Musaico assieme al violinista dei Nomadi Sergio Reggioli: ancora un’esibizione, ancora insieme, ancora per solidarietà, ma stavolta in casa, a Marzocca di Senigallia. E’ al locale Fork che si terrà infatti la nuova esibizione della formazione locale composta dagli autori per i Nomadi, Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, con uno scopo benefico e solidale.

I due musicisti, che da circa 30 anni compongono pezzi e testi per la longeva band emiliana, saliranno sul palco del locale di via dell’Indipendenza insieme al polistrumentista di Porto Potenza Picena (da 25 anni nei Nomadi) Sergio Reggioli. Condivideranno ancora una volta una serata, dopo il live dello scorso settembre a Casalromano (MN), davanti a cinquemila spettatori, in occasione del raduno nazionale dei Nomadi Fans Club.

Quello di sabato 13 gennaio sarà però un momento davvero speciale: sarà infatti il diciannovesimo compleanno del piccolo grande amico Christian Cialona, un ragazzo affetto da una rara malattia, la leucodistrofia di Pelizaeus Merzbacher. Sarà dedicata a lui la serata con i “racconti nomadi”, un viaggio dentro i 60 anni di musica, quella bella, quella emozionante, di una grande realtà musicale che ha fatto la storia in Italia.