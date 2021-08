Senigallia, chiusa la 21esima edizione del Summer Jamboree

SENIGALLIA – Con un tripudio in musica e tanti applausi si è chiusa la 21esima edizione del Summer Jamboree, la manifestazione della ripartenza, l’evento con cui Senigallia ha tentato di ridare slancio al turismo. Dal 30 luglio all’8 agosto tante persone si sono riversate sulla città divenuta la capitale italiana della musica rock’n’roll anni ‘50 e facendo sorridere gli organizzatori soddisfatti per un «bilancio più che positivo, che è andato oltre le aspettative iniziali visto l’attuale scenario mondiale».

Seppure le presenza siano state molte di meno che negli scorsi anni, com’era prevedibile, la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” ha richiamato persone da tutta Europa. Migliaia gli appassionati che hanno affollato le tre piazze del Summer Jamboree a Senigallia: i giardini della rocca roveresca, piazza del Duca e piazza Garibaldi.

Un’edizione strana, coraggiosa, diversa, forse un po’ folle, ma sicuramente doverosa: perché è il segnale che si può organizzare un grande evento e rispettare le norme anti contagio e anti assembramento, perché è la ripartenza che prende forma, perché mettersi in gioco fa parte del dna di questa kermesse. E così, dal palco del festival, gli organizzatori Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini hanno voluto ringraziare il pubblico «per l’affetto dimostrato» con la partecipazione, «l’educazione e il rispetto delle regole resistendo a non ballare» nonostante i ritmi musicali in ogni angolo della città.

«Anche se fermi è davvero un sogno – ha esordito il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti durante i saluti del festival (FOTO in alto) – Due mesi fa sembrava che Alessandro e Angelo fossero i visionari. In realtà devo dire che hanno avuto ragione loro e quindi mi auguro che il 2022 possa rivedere il Summer Jamboree qui, questa volta ballando».

Qualche numero. Meno presenze fisiche, questo è innegabile, ma una marea di contatti e di seguito on line. Fotografie, stories, post, narrazione video del festival che hanno visto la regia di Sergio Canneto ed il lavoro di oltre 20 persone dedicate tra videomaker, fotografi, operatori, tecnici, sono state seguite con grande attenzione attraverso i canali on-line del Summer Jamboree registrando numeri molto importanti. I post dedicati Summer Jamboree 2021 hanno infatti registrato una copertura di oltre 1,5 milioni di contatti tra facebook e instagram. I video dedicati al festival hanno ricevuto oltre 800.000 visualizzazioni. Il sito Summerjamboree.com ha registrato oltre 111.000 visitatori unici con più di 270.000 pagine visualizzate.

Tra le attestazioni di affetto sono arrivate anche quella dell’attrice Denise Tantucci («Amo questo festival da tantissimi anni sono felice di trovarlo quest’anno in particolare. Grazie all’impegno che ci avete messo, all’amore che ci mettete perché si vede tantissimo ed è molto bello») e di Dario Salvatori: «Se si attendeva un segnale di fedeltà e di continuità da parte dei rock and rollers lovers nei confronti del Summer Jamboree quel segnale non solo è arrivato ma si è manifestato in modo consapevole e carico di amore. Lunga vita di swing e rock’n’roll al festival che tutto il mondo ci invidia».

Nelle foto alcuni momenti del festival Summer Jamboree 2021 a Senigallia.

Foto di Beatrice Perticaroli, Matteo Crescentini e Guido Calamosca. ©Summer Jamboree