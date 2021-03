Senigallia ci prova: il Summer Jamboree 2021 si farà

Grandi eventi e dance show in piazza Garibaldi, serata burlesque al teatro La Fenice, Walk-in Tattoo alla rotonda a mare mostra fotografica a palazzetto Baviera: ecco cosa gli organizzatori prevedono per la prossima estate

SENIGALLIA – Alla fine la conferma è arrivata e la XXI edizione del Summer Jamboree si farà. Dopo l’annuncio del sindaco Massimo Olivetti in sede di presentazione della manovra economico-finanziaria, arriva la dichiarazione degli organizzatori: il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 si svolgerà a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto dell’estate 2021.

Confermate le date, ora rimane da capire cosa si potrà fare in base alle norme anti covid che saranno in vigore durante i caldi mesi estivi. Per il momento si sa che ci saranno grandi concerti a ingresso gratuito in piazza Garibaldi, con posti a sedere e numero limitato di accessi, come avvenne l’anno scorso per il decennale di Fosforo, la festa della scienza.

Sempre in piazza Garibaldi confermato un dance show con ballerini e docenti internazionali di swing, mentre al teatro La Fenice, un numero limitato di spettatori potrà assistere a una serata di burlesque.

Nel primo week end (venerdì 30 e sabato 31 luglio) si svolgerà il Summer Jamboree Walk-in Tattoo ovvero tatuaggi “old school” non stop alla Rotonda a mare con accompagnamento musicale. Anche in questo caso gli ingressi saranno contingentati e regolamentati.

Purtroppo non sarà ancora possibile scatenarsi con i balli, momenti clou della manifestazione che appunto parla soprattutto della musica dell’epoca.

Marilyn Monroe © Milton H. Greene / Elizabeth Margot Collection

© Milton H. Greene / Elizabeth Margot Collection

Di sicuro ci sarà anche la mostra fotografica “Women” con gli scatti di Milton Hawthorne Greene, prodotta da diChroma photography e curata da Anne Morin: sarà allestita a palazzetto Baviera dal 17 giugno al 26 Settembre 2021. Fotografo e produttore cinematografico statunitense, Milton Hawthorne Greene è celebre anche per le foto che fece all’attrice Marilyn Monroe. La mostra “Women” comprende una vasta gamma di foto a Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Geraldine Chaplin, Kim Novak, Shirley MacLaine, Lucía Bosé, Susan Sarandon.

Infine, nell’ambito della XXI edizione del Summer Jamboree, si svolgerà la presentazione in anteprima del documentario “Rock’n’roll is a state of the soul” co-prodotto dal Summer Jamboree con “Senigallia Città della Fotografia”. Una produzione di 52 minuti dedicata alla Fotografia connessa al mondo del Rock’n’Roll con interviste ad alcuni dei grandi fotografi che hanno partecipato alla mostra per il ventennale del festival nel 2019 e la partecipazione di Claudio “Greg” Gregori.

Non definito completamente il programma, ci saranno altre aggiunte in base a ciò che le norme permetteranno durante la prossima estate e ai tempi necessari di pianificazione e realizzazione sostenibile per l’organizzazione del Summer Jamboree.