Musica, cinema e mostre: gli eventi dell’estate a Montemarciano

Gli eventi sono quasi tutti a ingresso gratuito per favorire l'incontro tra le persone in questa estate post pandemia. Film, fotografie e lirica

MONTEMARCIANO – Musica, cinema sotto le stelle ed eventi segnati dalla solidarietà. Il Comune di Montemarciano, grazie a un nutrito gruppo di giovani volenterosi del territorio e alla partecipazione delle associazioni, ha messo in piedi un cartellone di eventi un po’ per tutti, grandi e piccoli. Certo, occhio ai distanziamenti, alle mascherine e ai regolamenti anti-Covid che hanno purtroppo impedito l’organizzazione di manifestazioni storiche come la “Cena in piazza” e alcune sagre tipiche dell’estate che rappresentavano un momento di forte condivisione e aggregazione, ma purtroppo le limitazioni sanitarie sono cadute come una scure e anche quest’anno si è dovuto rinunciare. Ma non si rinuncia alla voglia di stare insieme.

Mercoledì 18 agosto alle ore 21,15 nell’Area archeologica di Marina, appuntamento col cinema sotto le stelle: sarà proiettato il film “Green Book” (2018) con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Allestita nello stesso spazio la mostra “Fotografi itineranti” promossa dal Comune di Montemarciano e Sound Park ((fotografie di Francesco Beccacece, Mattia Beccaceci, Vincenzo Capozzi, Andrea Carli, Andrea Cingolani, Martina Giulioni, Sam Louis, Emanuele Merlini, Lino Sabia e Daniele Scassa).

Mercoledì 25 agosto, altro appuntamento con il cinema sotto le stelle nell’area archeologica di Marina di Montemarciano: alle 21,15 sarà proiettato “Rain Man” (1989) con la mostra dei “Fotografi itineranti”.

Il soprano Marta Torbidoni

Sabato 28 agosto alle 21,15 sempre nello spazio dell’area archeologica di Marina, il migliore per caratteristiche per accogliere in sicurezza le persone, il concerto “Corde e cuori che vibrano all’unisono” evento organizzato dal Comune di Montemarciano e dalla Corale San Cassiano.

L’ultimo appuntamento in programma, a chiudere gli eventi estivi del Comune, è l’atteso concerto “Ritorno all’opera” con cui il Teatro Alfieri e il suo pubblico, venerdì 17 settembre alle 21,15 saluteranno il soprano Marta Torbidoni in una serata dedicata alle più belle arie d’opera eseguite insieme a Giuseppe Settanni e Simone Savina. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso mese di ottobre – poi rinviato a causa della pandemia –, è promosso dal Comune di Montemarciano, assessorato alla Cultura. Prenotazione posti e info: 071 916 3383 oppure al sito Internet

www.comune.montemarciano.ancona.it.



«Quasi tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione – fanno sapere dal Comune – per permetterci di rivedersi e tornare a vivere. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, anche quest’anno, si sono adoperati per la realizzazione degli eventi e vi auguriamo un’estate serena e ricca di momenti di socialità e incontro».