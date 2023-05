Musica d’autore, le firme di Marco Petrucci e Francesco Ferrandi nell’ultimo disco dei Nomadi

Per i 60 anni della band emiliana, due nuovi brani nascono dall'estro dei due musicisti di Senigallia che li porteranno in giro nel loro tour estivo

SENIGALLIA – Ci sono le firme dei senigalliesi Marco Petrucci e Francesco Ferrandi (di nascita il primo e di adozione il secondo) tra gli autori dei brani contenuti nell’ultimo disco dei Nomadi in uscita in questi primi giorni di maggio, “Cartoline da qui”. Brani che rafforzano la collaborazione con la band emiliana che ha raggiunto i 60 anni di attività.

Di questi, tantissimi sono stati percorsi dai Nomadi assieme a Marco Petrucci, al cui fianco è poi arrivato più recentemente Francesco Ferrandi: insieme hanno firmato altri due brani di questo attesissimo album della band di Beppe Carletti. Senigallia e le Marche dunque nuovamente presenti ne “Il caporale”, un brano inedito sulla piaga del caporalato e del lavoro nero; e in “Barbanera”, un pezzo folk sull’avanzata dei nuovi pirati che cercano di ricostruire un profilo immacolato alla propria esistenza sfruttando le fragilità degli ultimi. Brani che segnano il ritorno alla canzone di impegno civile, tradizione tipica dei Nomadi.

“Il caporale” e “Barbanera”, oltre ad arricchire il repertorio dei brani firmati per i Nomadi dai due autori senigalliesi (18 complessivamente ad oggi), andranno ad aggiungersi a quelli di “Racconti Nomadi”, lo spettacolo che Petrucci e Ferrandi portano da anni sulle scene con la loro band, i Musaico. Dopo le uscite di Ancona, Parma e Mondolfo, i Musaico saranno di scena il 20 maggio a Campli (TE), e poi il 9 giugno a Cesena, a Bibbiena (AR) il 13, a Corridonia (MC) il 16, a Colonno (CO) il 17, ad Urbino (PU) il 25 ed a Rimini il 30. Un calendario in continuo aggiornamento che vedrà la conclusione, secondo una tradizione consolidata, con il concerto in casa in occasione della festa di chiusura a Borgo Bicchia di Senigallia, fissata per sabato 2 settembre.