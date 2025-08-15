Senigallia, i musei aperti a Ferragosto tra arte e tradizioni

SENIGALLIA – Il Circuito Museale di Senigallia anche a Ferragosto propone un ricco programma di visite ed eventi che raccontano la città, dall’antichità fino ai giorni nostri. Una rete di luoghi che unisce grandi capolavori fotografici, reperti storici, arte sacra e memorie della civiltà contadina, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire Senigallia in tutte le sue sfaccettature.

A Palazzo del Duca è possibile visitare Il realismo magico di Mario Giacomelli, omaggio al grande fotografo senigalliese nel centenario della nascita, con una selezione di immagini iconiche che hanno contribuito a fare di lui un maestro della fotografia internazionale.

Nelle sale adiacenti, la mostra Mise en scène, curata da Luca Panaro, presenta una selezione di opere della Collezione Donata Pizzi, interamente dedicate alla fotografia al femminile, offrendo uno sguardo originale e potente sulla creatività delle donne fotografe. Entrambe le esposizioni sono aperte dal giovedì alla domenica dalle 17,30 alle 23,30, con ingresso a pagamento e biglietti acquistabili su vivaticket.it.

Proseguendo, Palazzetto Baviera, gioiello architettonico rinascimentale, ospita Il paesaggio, la fotografia, il maestro un omaggio di Aristide Salvalai e Davide Maglio a Giacomelli, in un dialogo tra linguaggi e generazioni.

Al piano terra si trova invece Pictures of You, percorso interattivo che unisce le fotografie di Harry Ruggeri al racconto di Massimo Cotto, creando un’esperienza multisensoriale in cui lo spettatore è parte della narrazione. L’apertura è dal giovedì alla domenica dalle 17,30 alle 23,30, con ingresso a pagamento e biglietteria online su vivaticket.it.

La Rocca Roveresca, simbolo della città e testimone della sua storia militare, accoglie fino all’8 dicembre 2025 La forma dell’oro: storie di gioielli dall’Italia antica, che espone reperti orafi dalla Preistoria all’Alto Medioevo, provenienti da musei e collezioni di tutta Italia. Un viaggio affascinante tra eleganza, tecnica e simbologia dell’oro. La Rocca è aperta il lunedì dalle 8,30 alle 13,30 e dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30. L’ingresso è a pagamento, con informazioni dettagliate su roccasenigallia.it.

Alla Pinacoteca Diocesana, situata nello storico Episcopio in Piazza Garibaldi, è in corso fino al 6 gennaio 2026 Et incarnatus est. Un itinerario per riscoprire il dono della vita, un percorso dedicato al tema della maternità attraverso opere pittoriche e scultoree dell’area diocesana. L’allestimento crea un’atmosfera intima e meditativa, che invita il visitatore a una riflessione sul valore universale della nascita. Fino al 31 agosto l’apertura è dal giovedì alla domenica dalle 21 alle 24, con visite guidate gratuite ogni giovedì e domenica di agosto alle 21,30. L’ingresso è gratuito.

L’Area Archeologica e Museo La Fenice, situata sotto il Teatro La Fenice, offre un viaggio nella storia della città, dalle origini romane di Sena Gallica fino al Medioevo. I visitatori possono ammirare mosaici, pavimentazioni e reperti che testimoniano la vita quotidiana dell’antico insediamento. È aperta il sabato e la domenica dalle 17,30 alle 23,30, con un’apertura straordinaria il 15 agosto negli stessi orari.

Chiude il percorso il Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, ospitato nell’ex convento di Santa Maria delle Grazie. La collezione documenta la vita contadina marchigiana del Novecento, attraverso utensili, oggetti e una serie di fotografie di Giacomelli dedicate al lavoro agricolo. Un luogo che racconta non solo la fatica dei campi, ma anche le relazioni, le feste e le tradizioni della campagna marchigiana. Il museo è aperto il giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.

Il 22 agosto alle 18, nell’ambito della rassegna Uomini e Paesaggi, ospiterà l’incontro Canti contadini marchigiani raccolti da poeti tra Otto e Novecento, durante il quale Donato Mori presenterà e interpreterà alcuni canti popolari, accompagnandosi con l’organetto diatonico.