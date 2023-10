Moto a forte velocità ignora l’alt della Polstrada: pregiudicato arrestato a Senigallia

SENIGALLIA – Forte velocità, possesso di droga, resistenza a pubblico ufficiale. Ce ne ha messo di impegno il giovane arrestato dalla polizia stradale di Senigallia nella giornata di ieri, lunedì 9 ottobre.

Il fatto è avvenuto in mattinata, quando la pattuglia della polstrada era in servizio di controllo del territorio senigalliese. Gli agenti hanno notato un mezzo che percorreva a forte velocità le strade cittadine della spiaggia di velluto.

È scattato quindi un inseguimento nei confronti di un ragazzo di 20 anni, il quale era in sella a una motocicletta priva di targa che dalla zona di via Rosmini – dove c’è il campus scolastico e il commissariato – è terminato al Ciarnin. Durante il controllo il protagonista originario dell’anconetano, con precedenti e che non aveva conseguito la patente di guida, è stato trovato anche in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Altri grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati rinvenuti nella sua casa, per un totale di circa 30 grammi.

L’animo del giovane si è quindi scaldato finendo per opporre resistenza agli agenti che lo dovevano portare in sede per le formalità, fino a ferirne uno: ciò ha di fatto portato all’arresto del senigalliese finito ai domiciliari nella sua abitazione ad Ancona.