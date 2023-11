Mostra in Francia per i fotografi di Senigallia del manifesto “Passaggio di Frontiera”

Enzo Carli, Giorgio Cutini e Massimo Renzi, fotografi del manifesto "Passaggio di Frontiera", sono stati invitati dal Rotary per una mostra e una conferenza a Lagny Sur Marne, in Francia

PARIGI – Da Senigallia alla Francia il passo è breve, anzi brevissimo: il tempo di uno scatto. Almeno così lo è per Enzo Carli, Giorgio Cutini e Massimo Renzi, già fotografi del manifesto “Passaggio di Frontiera”, che sono stati invitati a esporre alcune loro fotografie presso il municipio parigino di Lagny Sur Marne, comune nella regione dell’Île-de-France, non distante dalla capitale.

L’invito è arrivato dal Rotary Club International. Un duplice invito, per l’esattezza: a esporre le loro opere a partire dal 24 novembre presso il municipio parigino nella mostra dal titolo “PASS – la fotografia di mezzo”; e a condurre una conferenza il giorno 27 novembre presso il Novotel di Collegien – Paris sulle tematiche presentate, riflessioni e modelli innovativi nell’ambito della cultura fotografica contemporanea.

Gli autori, con le loro opere, intervengono sui processi cognitivi attraverso un’analisi comparativa sullo stato dell’arte fotografica, proponendo le dinamiche e illustrando la “fotografia di mezzo” data da un po’ del prima e un po’ del dopo, come consapevolezza critica dell’io contemporaneo riflesso dal mondo. Pass come passaggio nel vorticoso dominio delle immagini, punto del non ritorno.