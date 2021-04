Senigallia, è morto il “Presidentissimo” della Vigor Fausto Federiconi

SENIGALLIA – Giornata triste in casa Vigor Senigallia: Fausto Federiconi, padre del presidente del club Franco, è volato in cielo. A darne annuncio è la società rossoblu stessa, attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook.

Parole ricche di commozione e affetto rivolto al proprio primo tifoso Franco e a tutta la famiglia Federiconi. «È un giorno triste per Senigallia, per la Vigor Senigallia e per tutti quanti vogliono bene al presidente rossoblu Franco Federiconi – inizia il messaggio della società- . Il papà Fausto è volato in cielo, lasciando un vuoto incolmabile in tutti i suoi familiari. Per tutti era e sempre sarà “Il Presidentissimo”. Un punto di riferimento per il figlio Franco e per i suoi cari, ma anche un amico e un tifoso della Vigor».

E ancora. «Era un vero e proprio cuore rossoblu, di quelli che hanno sempre davvero amato la squadra della propria città. Ora tiferà la Vigor da lassù, in un posto privilegiato. Con queste parole e con un dolce pensiero mandiamo a lui l’ultimo saluto terreno. Mentre al figlio Franco, alla sua famiglia e a tutti quanti volevano e vorranno sempre bene al “Presidentissimo” Fausto, mandiamo le condoglianze e un affettuoso abbraccio da parte di tutto il popolo vigorino. R.i.p.».

Parole a cui hanno fatto seguito tantissimi messaggi di condoglianze da parte dei tanti che lo conoscevano, per la vicinanza alla Vigor ma anche per i tanti anni nell’attività storica di famiglia, la norcineria Furcinon di Senigallia.

I funerali di Fausto Federiconi si terranno sabato mattina alle 9 al Duomo di Senigallia.