Montemarciano, verrà tolto il semaforo in via San Arco dopo il report sulle crepe

MONTEMARCIANO – A breve verrà rimosso il semaforo provvisorio – ma non i timori dei residenti – che disciplina il senso unico alternato in via San Arco. La notizia arriva dal vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici e urbanistica Andrea Tittarelli, il quale spiega come l’impianto mobile fosse funzionale a un intervento di riparazione e monitoraggio delle grosse crepe createsi sull’asfalto della strada che congiunge le frazioni Marina e Gabella di Montemarciano.

La situazione della via è sotto osservazione da tempo. Nella primavera 2021, con il riaccendersi delle polemiche per il progetto della bretella all’autostrada A14 che passerà proprio in via San Arco, erano cresciute tra i residenti della zona interna di Montemarciano anche le preoccupazioni per l’impatto del progetto.

Le crepe, di notevoli dimensioni tanto da poterci infilare una mano, sono state coperte lo scorso ottobre con una miscela di calcestruzzo dagli operai di società Autostrade. Contemporaneamente era stato disposto il senso unico alternato, così da poter continuare a sfruttare la strada che rimane un’alternativa alla più trafficata via Roma.

Ma l’intervento era necessario anche per capire le cause e la velocità del dissesto che sta interessando la collina: proprio per questo era stato avviato un monitoraggio, sempre da parte di Autostrade, che si dovrebbe concludere a giorni e che dovrebbe essere poi presentato all’amministrazione comunale. «Rimaniamo in attesa del report sul monitoraggio – ha detto il vicesindaco Tittarelli – ma ciò non dovrebbe comportare alcuna ripercussione sul progetto della bretella, che non c’entra nulla con questo intervento».

Il progetto della bretella autostradale convoglierà il traffico della statale Adriatica sulla provinciale Sirolo-Senigallia passando proprio su via Honorati e via San Arco, bypassando però via Porcareccia, via Molinello e via Brecciata. Notevole l’impatto sulla zona della Gaggiola, per cui i residenti stanno da tempo chiedendo tutele e modifiche al progetto per renderlo ambientalmente e urbanisticamente più sostenibile.