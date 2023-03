Montemarciano, tentata rapina a mano armata all’ufficio postale

MONTEMARCIANO – Una tentata rapina a mano armata si è consumata questa mattina all’ufficio postale di via Romagna, proprio nel cuore di Montemarciano. Sembra che ad agire sia stato un bandito solitario che è entrato in azione all’orario di apertura (8,45) col volto travisato e armato di una pistola: non è chiaro se giocattolo o un’arma vera. Il bandito una volta entrato ha minacciato una cliente che si trovava in fila allo sportello, le ha puntato la pistola alla testa e sotto la minaccia dell’arma ha intimato alla dipendente in cassa di aprire la cassaforte. Ma le dipendenti hanno risposto, spaventate, che non erano in grado di aprirla poiché non erano in possesso dei codici quindi il rapinatore, dopo pochi secondi, si è spazientito ed è scappato a piedi facendo perdere le sue tracce. La cliente è illesa anche se spaventata. Sul posto tre pattuglie dei Carabinieri che hanno eseguito il sopralluogo, sentito le testimonianze delle persone presenti e acquisito le immagini delle telecamere dell’ufficio postale. La loro analisi servirà agli investigatori a rintracciare e identificare il responsabile. Le indagini sono in corso. Il fatto ha destato grande sconcerto in paese.