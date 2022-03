Montemarciano, tentano dei furti in abitazione: intercettati e denunciati

MONTEMARCIANO – Hanno approfittato del buio e del sabato sera con le persone uscite a cena per tentare di consumare dei furti in abitazione: presa di mira la zona di via Honorati, a Marina di Montemarciano. In particolare tre abitazioni che sorgono vicine tra loro e a ridosso del centro commerciale Famila. Ma quei colpi sono andati a vuoto per i tre topi d’appartamento, che sono dovuti scappare via. Ma la loro presenza è stata notata da alcuni residenti che hanno allertato il 112 e fornito una segnalazione dell’auto scura allontanatasi di fretta dai luoghi dove erano state tentate le effrazioni. Immediatamente sono scattate le ricerche su tutto il territorio e infatti, nella tarda serata, l’auto con a bordo i due presunti ladri è stata intercettata. L’hanno trovata i Carabinieri a Montignano, frazione di Senigallia, quindi non lontana da via Honorati.

Si tratta di una Mercedes classe A con a bordo tre persone, due uomini e una donna, tutti domiciliati ad Ancona. A stringere il cerchio dei sospetti degli investigatori dell’Arma sui tre soggetti in merito ai tentativi di furto consumati a Marina poco prima, non solo la vettura – identica a quella segnalata dai residenti – ma anche degli attrezzi atti allo scasso rinvenuti durante la perquisizione veicolare. I tre sono stati denunciati alla Procura di Ancona per tentato furto aggravato in concorso. Questo ennesimo episodio evidenzia come la collaborazione tra i cittadini e l’Arma, unita alla tempestività della segnalazione al 112, abbia permesso di mettere in fuga i ladri prima che svaligiassero le abitazioni e addirittura di intercettarli e denunciarli.