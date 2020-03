Montemarciano, tamponi alla Casa di Riposo Mariotti: 23 positivi

MONTEMARCIANO- A seguito della positività al Covid-19 di un ospite della Casa di riposto ‘Marotti’ di Montemarciano, sono stati sottoposti a tampone tutti i 25 utenti della struttura.

Il primo risultato positivo, un 88enne di Montemarciano, è deceduto in ospedale. Altri 5 utenti contagiati sono stati ricoverati negli ospedali di Senigallia, Jesi e Ancona. Dei 19 che si trovano ancora nella Casa di riposo, 17 sono risultati positivi al tampone e 2 negativi.

Il personale è gestito da una cooperativa: «L’unica dipendente comunale che lavora nella Rsa è stata messa in quarantena e sta bene», spiega il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi.

Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale ha provveduto immediatamente a rinnovare la richiesta di supporto alla Regione, alla Prefettura, alla Protezione Civile e soprattutto all’Asur competente, per far fronte a una problematica non più di carattere socio-assistenziale bensì esclusivamente sanitaria. «La situazione dei soggetti risultati positivi al test e isolati nella struttura è al momento sotto controllo e allo stato attuale non risultano situazioni mediche di particolare criticità. Tutti i familiari degli ospiti sono stati informati della situazione», ha spiegato Bartozzi.



L’Amministrazione Comunale è in continuo contatto sia con la cooperativa che gestisce la struttura sia con gli organi sanitari competenti nel tentativo di far fronte a tutte le esigenze che si presentano.