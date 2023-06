Montemarciano, spiaggia ancora invasa da detriti: posticipata la sosta a pagamento sul lungomare

L'amministrazione comunale, dati i ritardi della ditta operatrice sull'arenile, procrastina l'entrata in vigore dei ticket per i parcheggi. Nel frattempo avviato il servizio di guardia medica turistica

MONTEMARCIANO – Sarebbe dovuta iniziare il 15 giugno la sosta a pagamento sul lungomare a Marina, ma la scelta è stata quella di posticipare l’avvio di una settimana. L’annuncio è arrivato dall’amministrazione comunale che sul sito istituzionale ha lasciato l’avviso: «Si comunica che la decorrenza del pagamento per la sosta in via Lungomare è prorogata al 22 giugno 2023».

Un messaggio semplice, senza spiegazioni, che ha lasciato spazio alle più svariate interpretazioni sui motivi. Alla base di tale decisione, c’è il fatto che il lungomare di Marina di Montemarciano si presenta ancora in uno stato indecoroso, con numerosi detriti ancora spiaggiati e con lavori e migliorie ancora da approntare. E i commenti sui social si sprecano, tra i più educati: «La spiaggia è ancora in pessime condizioni e le operazioni di pulizia sembrano un po’ grossolane o quanto meno superficiali». Un’altra utente però sottolinea che per pretendere il pagamento della sosta sul lungomare si dovrebbe «dare all’utente spiaggia pulita, doccette lungo il bagnasciuga, servizi igienici pubblici e muretti per sedersi, abbastanza comodi e all’altezza giusta, visto che per sedersi un anziano o persona con qualche deficit non riesce a farlo…bisogna che prendano esempio dal lungomare di Marotta in sù».

Invasa dai detriti la spiaggia sul lungomare a Marina di Montemarciano. In primo piano un parcometro per la sosta a pagamento. Foto: Gaetano Colantoni

L’amministrazione comunale ha allora reso noto che a partire dal 12 giugno potranno essere «completati gli interventi di pulizia di tutte le spiagge libere del nostro litorale e gli interventi di ripascimento. Quest’anno la ditta appaltatrice incaricata, che ha iniziato il lavoro con qualche giorno di ritardo essendo stata impegnata fino alla fine di maggio in Emilia Romagna, si è trovata ad affrontare grosse difficoltà a causa della natura e della enorme quantità dei detriti spiaggiati. Il materiale spiaggiato, accumulato in alcuni punti dell’arenile, verrà smaltito in breve tempo. Questa parte di stagione, eccezionalmente piovosa, non sta certo facilitando le operazioni di pulizia e preparazione dell’arenile».

Operazioni che prevedono da oggi, lunedì 12 giugno, la partenza del «servizio, affidato ad una cooperativa, di manutenzione quotidiana della spiaggia con pulizia arenile pubblico e svuotamento cestini. I prossimi giorni verranno installate su tutto il lungomare le nuove docce temporizzate e i bagni chimici. A causa delle problematiche sopra esposte, l’amministrazione ha posticipato l’entrata in vigore del pagamento dei parcheggi a giovedì 22 giugno. Le modalità di pagamento e di rilascio del tagliando (quest’anno in nuova versione) verranno rese note sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Montemarciano e comunque in armonia con i tempi di entrata in funzione del servizio».

Nel frattempo, mentre proseguono i lavori di pulizia dell’arenile, è prevista per il 15 giugno l’apertura della sede di guardia medica turistica a Montemarciano, in via Lungomare Marina, con orari 9:30-13:30 e 14:30-18:30. Recapito: 335.7439045.