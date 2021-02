Montemarciano: sigilli ad un bar. Scoperto un lavoratore in nero

MONTEMARCIANO – Sigilli al Bar La Marinella, serrande abbassate per 15 giorni. Nella mattinata di oggi, martedì 9 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, unitamente al personale della Questura di Ancona, hanno notificato il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio “Bar Caffetteria La Marinella” di Montemarciano di piazzale Magellano.

Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Ancona, Giancarlo Pallini, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’odine è stato emesso a seguito della proposta avanzata dai Carabinieri, all’esito di numerosi controlli svolti dal 2019 fino allo scorso mese di gennaio.

In particolare, in varie circostanze, i Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno identificato all’interno dell’esercizio persone pregiudicate, alcune delle quali sono state colte in evidente stato di ubriachezza. Inoltre in varie occasioni alcuni avventori sono stati sorpresi mentre violavano la normativa sul divieto di fumo all’interno dei locali pubblici, motivo per cui sono stati sanzionati amministrativamente. Infine recentemente, nel corso di un controllo effettuato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero all’interno del bar. Alla luce di quanto accertato il Questore di Ancona ha emesso il provvedimento che dispone la temporanea chiusura dell’attività, per quindici giorni, a partire da oggi.