Montemarciano si tinge di rosa: in arrivo 13 stalli di sosta per mamme

MONTEMARCIANO – Il paese si tinge di rosa con la realizzazione entro i prossimi mesi, di 13 stalli rosa per la sosta gratuita di veicoli di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni. La bella novità va di pari passo con il rilascio del primo permesso rosa a una mamma residente in paese, che le permetterà di parcheggiare negli appositi stalli rosa. La consegna del permesso nei giorni scorsi negli uffici del comando alla presenza del comandante dottor Pierluigi Fabbracci. Quella degli stalli rosa per la sosta è una novità che interesserà il Comune di Montemarciano nei prossimi mesi: infatti con delibera di Giunta n.129 del 13 settembre 2022 e relativa ordinanza è stata istituita la creazione di spazi riservati destinati alla sosta delle donne in gravidanza o con bambini al seguito di età non superiore ai 2 anni.

La Giunta ha deliberato la realizzazione di 13 stalli di sosta rosa che saranno realizzati nei prossimi mesi nei punti strategici dove maggiormente si è rilevata la necessità di agevolare la sosta delle mamme con bambini molto piccoli. Due saranno ricavati nel parcheggio dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina nella sede di via delle Querce, uno nel parcheggio dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina nella sede di via Marotti, 3 nei parcheggi a servizio degli Asili di via Europa, via Abruzzo e via delle Querce, 1 in prossimità della sede comunale in via Umberto I, 1 in prossimità della sede comunale di via Marotti, 2 in prossimità degli Uffici postali di via Romagna e di via dei Tigli, 2 in prossimità delle Farmacie di via Adriatica e di piazza Aldo Moro, 1 nel parcheggio a servizio dei “Giardini 8 Marzo” in via Verga. Dunque, il Comune fa “13” in rosa.

La Polizia Locale ha partecipato a un bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Decreto 07.04.2022) per la concessione di contributi per l’istituzione di stalli rosa, risultandone assegnataria, pertanto presto partiranno i lavori per la realizzazione di questi spazi che certamente miglioreranno la vita e gli spostamenti delle mamme. Intanto, dal Comune fanno sapete che i tagliandi possono essere richiesti al comando di Polizia locale.