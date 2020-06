Montemarciano, scontro all’incrocio con la statale: donna all’ospedale

MONTEMARCIANO – Scontro tra un’auto e un camion al solito incrocio a Marina di Montemarciano, già teatro in passato di numerosi sinistri stradali. L’incidente è avvenuto tra la statale 16, via Roma e via Leopardi, zona Mandracchio, e ha visto una signora del ’76 finire all’ospedale.

Erano circa le 6:30 di stamattina, 8 giugno, quando, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è verificato l’incidente a Montemarciano. Protagoniste la motrice di un mezzo pesante e una Opel Meriva: la prima procedeva lungo la Ss 16 in direzione sud, mentre la seconda veniva da via Roma e si stava immettendo sulla “nazionale”.

A quell’ora il semaforo che regola l’incrocio è ancora lampeggiante e forse questo, assieme alla ridotta visibilità per la pioggia, ha contribuito allo scontro. L’auto della donna di Chiaravalle è stata colpita proprio sulla fiancata della conducente e ha terminato la corsa contro i primi edifici di via Leopardi.

La scena dell’incidente tra un’auto e un camion a Marina di Montemarciano, lungo la statale 16 angolo via Leopardi

La donna alla guida è stata soccorsa dal 118 che l’ha poi trasportata all’ospedale regionale a Torrette di Ancona dove è in attesa di alcuni accertamenti: oltre allo choc, fortunatamente, le condizioni non sembrano gravi ma la prognosi non è stata ancora resa nota. Illeso il camionista, sentito dai militari della stazione di Montemarciano per ricostruire la dinamica.

I Vigili del Fuoco di Senigallia sono intervenuti con un’autobotte e l’ausilio dell’autogru proveniente dalla centrale di Ancona per la messa in sicurezza dell’area che ha visto il poco traffico di quell’ora venire rallentato per i soccorsi e per lo spostamento dei mezzi.