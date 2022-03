Montemarciano, la riqualificazione contro il degrado nel quartiere “Il Gelso”

Dal Movimento 5 Stelle la proposta del co-housing per migliorare le condizioni sociali. Piergentili: «Rigenerazione degli spazi pubblici e creazione di una piccola comunità, ma servirà una decisa volontà politica». Mozione in consiglio comunale

MONTEMARCIANO – La possibile riqualificazione dell’area del Gelso approda in consiglio comunale. Durante la seduta che si svolgerà oggi, martedì 29 marzo, alle ore 15.30 presso la sala consiliare “L. M. Matteucci”, verrà affrontato il tema della rinascita del quartiere, nato negli anni ‘90 e funzionale alla ricettività delle persone d’estate. Ad avanzare una mozione a riguardo è stata Edda Piergentili, la consigliera del Movimento 5 Stelle di Montemarciano.

La proposta nasce da considerazioni di tipo sociale più che urbanistico. «Quella che nasce come una specie di villaggio estivo, in una zona panoramica di Montemarciano – spiega la pentastellata – ora è crollata ed è divenuta poco accattivante. Numerosi appartamenti sono stati svenduti, altri affittati, ma pare anche che ci sia una frequentazione di soggetti impegnati in attività illegali o quanto meno poco trasparenti».

Per risolvere una situazione di degrado sociale per la quale l’amministrazione comunale sembrerebbe non avere soluzioni a portata di mano, c’è l’opportunità data dai progetti di “Co-Housing”; un emendamento alla legge del bilancio 2022 riserva 5 milioni di euro perché i Comuni possano realizzare strutture adeguate e consentire ai cittadini di migliorare la loro qualità di vita.

«In tali strutture – spiega Piergentili – vengono condivisi spazi in comuni di servizio, come può essere la lavanderia o per il baby sitting, ma anche di ricreazione, come una palestra o un locale per il gioco. Si tratta di un’opportunità per gli anziani che potrebbero così contrastare la solitudine che spesso circonda alcune situazioni, ma anche per le giovani coppie che potrebbero accedere facilmente a contributi per l’acquisto di una prima casa. C’è una doppia funzionalità di tali progetti – continua la consigliera del M5S di Montemarciano – che permetterebbe di dare risposte sociali e abitative in tempi di difficoltà e incertezze, guardando sia al risparmio economico che alla rigenerazioni di spazi per la comunità. Per il Gelso potrebbe rappresentare un volano, anzi, probabilmente senza tali opportunità sarebbe difficile rigenerarlo».

Per intercettare tali risorse, però, serve l’impegno di tutti: il consiglio dovrà prima approvare una tale visione progettuale; l’amministrazione comunale dovrà mettere in campo una decisa volontà politica partendo dalla condivisione con gli abitanti del quartiere per determinare le priorità; mentre gli uffici dovranno elaborare un progetto – e farlo in tempi celeri – che possa favorire la riqualificazione degli spazi pubblici e la loro fruizione, supportando adeguatamente le aggregazioni dei cittadini. «Confido molto nel consiglio comunale – conclude Piergentili – ci sono diversi componenti che potrebbero portare avanti in modo serio certe progettualità per cui servono coraggio e visione».