Montemarciano, primo caso in città. Il sindaco attiva il Coc

MONTEMARCIANO – L’infezione da coronavirus si è diffusa anche in città. A confermarlo è il sindaco Damiano Bartozzi che ha attivato anche il centro operativo comunale (Coc) per la migliore gestione della situazione emergenziale che tutto il territorio sta vivendo.

I casi di persone risultate positive al covid-19 sono limitati e si son verificati nella residenza protetta assistenziale “Marotti”: al momento la conferma è per un solo ospite della struttura; altri ricoverati presentano sintomatologia suggestiva di Codiv-19 per i quali non è ancora pervenuto il risultato del test. I pazienti sono stati ospedalizzati ma in città cresce il timore per una possibile diffusione del virus. A tal proposito il primo cittadino ha tenuto a rassicurare tutti che la situazione è sotto costante monitoraggio.

«Già da alcuni giorni – spiega Bartozzi – l’accesso alla struttura era stato disciplinato dall’Ente, riservando lo stesso esclusivamente al personale operante nella stessa. Le maggiori criticità riguardano ora il quantitativo di dispositivi di protezione individuale, al momento comunque sufficiente, e il rischio di carenza di personale; per entrambe i servizi sociali del Comune si sono attivati in più direzioni. E’ stato inoltre richiesto all’Asur di implementare nel turno di notte il personale della struttura con la dotazione di un infermiere o in alternativa di un medico, nonché di effettuare un tampone a ciascun ospite per accertare l’eventuale infezione».

Immediatamente sono stati attivati i protocolli previsti al fine di tentare di limitare al massimo il contagio delle persone attualmente all’interno della struttura gestita dalla Cooss Marche in cui verrà effettuato un tampone per ogni ospite presente. L’amministrazione comunale e l’Asur hanno anche avvisato tutti i parenti delle persone attualmente ospitate affinché a loro volta potessero prendere le dovute precauzioni: a oggi, fortunatamente, non risultano ulteriori casi ufficiali di coronavirus sul territorio.

Proprio per quanto riguarda il territorio comunale, è stata attivata con la pubblica assistenza Avis di Montemarciano la consegna al domicilio di farmaci e beni di prima necessità riservato alle categorie di soggetti che più necessitano di assistenza, come gli anziani sopra i 65 anni senza figli, gli anziani abitanti in località lontane dai figli, le famiglie con membri disabili, le persone sole, le famiglie con un solo genitore o con figli minori in cui un genitore non rientra al domicilio la sera. Al momento non sono emerse criticità rende noto il sindaco.

Infine Bartozzi rinnova l’appello al rispetto delle norme in vigore in questi giorni: partendo dal fatto accertato che alcuni si muovono liberamente senza giustificati motivi, la Polizia Locale di Montemarciano rafforzerà i controlli, mentre dei mezzi comunali passeranno per la città spiegando con un altoparlante quanto sia importante rimanere in casa ed evitare comportamenti incauti. Di pari passo, conclude Bartozzi, verrà effettuata la sanificazione ambientale.