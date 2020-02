Montemarciano, in permesso premio non rispetta il divieto. Arrestato

Si tratta di un 49enne, con la residenza in Abruzzo, che non poteva allontanarsi dal Comune. L'uomo si era invece recato a Belvedere Ostrense. A scoprire il tutto i carabinieri

MONTEMARCIANO- Un 49enne pluripregiudicato residente in Abruzzo, sottoposto a pena detentiva presso la Casa Circondariale di Teramo, ha violato il permesso premio di cinque giorni, decorrente dal 15 febbraio, che gli permetteva di recarsi a Montemarciano. L’Ufficio di Sorveglianza gli aveva però imposto di non allontanarsi dal Comune.

Il 49enne non ha rispettato il provvedimento ed è stato sorpreso dai militari in un altro comune a 20 km di distanza. Dagli accertamenti svolti è emerso infatti che ieri mattina, domenica 15 febbario, l’uomo, dopo essersi recato presso la Stazione di Montemarciano per l’apposizione del visto di arrivo, si era spostato a Belvedere Ostrense, per poi rientrare a Montemarciano, dove i militari lo hanno rintracciato poco dopo.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione. Questa mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto.