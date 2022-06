Montemarciano: non va al lavoro, i colleghi lo trovano morto in albergo

Drammatica scoperta quella avvenuta a Marina di Montemarciano: un operaio è stato trovato senza vita nella camera di un hotel. L'allarme è scattato dai colleghi che non l'hanno visto arrivare al lavoro

MONTEMARCIANO – Non si è recato al lavoro e i colleghi danno l’allarme, per poi trovarlo deceduto nella camera dove alloggiava. Questo il drammatico episodio avvenuto nella mattinata di oggi, 9 giugno, a Marina, frazione costiera di Montemarciano: qui un operaio originario del cosentino è stato rinvenuto senza vita.

L’allarme è scattato di mattina, quando l’uomo, classe 1963, non si è recato sul posto di lavoro. I colleghi, insospettiti da tale assenza, hanno prima provato a chiamarlo; dato che non rispondeva si sono portati nella struttura dove soggiornava, un hotel non lontano dal confine con Marzocca di Senigallia e hanno allertato i gestori.

L’uomo è stato trovato privo di sensi nella camera d’albergo: immediato l’allarme al 112 ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La causa della morte sembra sia legata a un malore, ma per avere qualche certezza in più è stata disposta l’ispezione cadaverica. La salma del 58enne originario di Tortora (Cs) ma residente a Palombara Sabina (Roma) è stata quindi portata all’obitorio dell’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

Sul posto anche i Carabinieri di Montemarciano.