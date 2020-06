Montemarciano: litiga coi genitori e poi aggredisce i carabinieri, denunciato

MONTEMARCIANO – La serata di un giovane 21enne finisce con i guai con la giustizia, in quanto denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni personali. L’episodio è accaduto a Montemarciano, intorno alle ore due di stanotte, 18 giugno, quando una coppia di coniugi ha chiamato il 112 per una violenta lite con il figlio.

All’arrivo dei militari la situazione non si è calmata ma, anzi, il ragazzo ha dato in escandescenze anche con gli operatori intervenuti, con insulti, spintoni e poi ingaggiando una colluttazione con uno dei due carabinieri che ha poi riportato una lesione alla mano.

Il giovane è stato condotto in caserma dove è stata ricostruita la dinamica, assieme ai familiari. Il 21enne era stato a una festa dalla quale era tornato ubriaco ma non voleva rientrare in casa. Da qui il litigio con i genitori e l’arrivo dei carabinieri. Dato il forte stato di alterazione, sono stati fatti degli accertamenti in ospedale da cui è emerso che aveva bevuto alcolici (aveva un tasso di 2,43 g/l) e assunto droghe. Motivi per cui è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni personali, oltre a venir segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti.