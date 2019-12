Montemarciano in balia dei ladri: quattro furti tentati in un solo pomeriggio

Solo in due case sono riusciti ad entrare: in una hanno prelevato delle macchine fotografiche, in un'altra soldi e gioielli. Indagano i Carabinieri ma c'è paura in paese

MONTEMARCIANO – Sono quattro le abitazioni a Montemarciano visitate dai ladri nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre. Due episodi si sono verificati in via Pozzo del Letto, mentre altro due in via Pertini. Il tutto è avvenuto tra le 17 e le 19, quando il buio diventa involontario complice dei malviventi che sono riusciti a entrare solo in due case, mettendo a segno furti di modesto valore.

Il primo episodio è avvenuto a metà pomeriggio in via Pozzo del Letto, nella zona della scuola primaria di Montemarciano: i ladri hanno forzato una finestra per entrare nell’appartamento e cercare oggetti preziosi. Non trovandoli si sono accontentati di rubare due macchine fotografiche per un valore stimato sui 500 euro.

Il secondo dei due furti andati a segno è quello di via Pertini, non distante dalla stazione locale dei militari. Con lo stesso modus operandi i ladri si sono introdotti in casa e sono riusciti a prelevare soldi contanti e monili in oro per un valore che si aggira sui 2000 euro.

Altri due furti sono stati tentati nelle stesse vie, sempre forzando delle finestre, ma i ladri non sono riusciti a entrare. Certo è che gli episodi, messi in atto da una stessa banda, hanno gettato molta preoccupazione gli abitanti della zona di Montemarciano. Le indagini sono in capo alla compagnia dei carabinieri senigalliese, unitamente al personale della stazione di Montemarciano: sono stati ascoltati i vicini degli appartamenti visitati dai ladri ma sembra che non vi siano elementi utili per rintracciare gli autori dei furti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA