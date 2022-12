Montemarciano, incidente tra due auto: ferite le conducenti

MONTEMARCIANO – Scontro tra due auto, questa mattina, venerdì 30, intorno alle 10 nel quartiere Gelso. Coinvolte una Fiat 500L e una Lancia Y, che si sono scontrate all’intersezione tra via Marzocchetta e via Mar Jonio. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della Polizia locale di Montemarciano intervenuta sul posto per i rilievi di legge, la Fiat 500 L condotta da una donna di 60 anni di Senigallia procedeva da via Marzocchetta con direzione via Croce Buzzo, quando improvvisamente si è scontrata con una Lancia Y che scendeva da via Mar Jonio, quartiere residenziale Gelso. Al volante c’era una 49enne nata a Milano che trasportava un’altra persona, rimasta illesa. Ferite le due conducenti, che sono state soccorse dall’automedica del 118 e dall’ambulanza Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano e trasportate con codici di bassa gravità, per fortuna, al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Sul posto anche i vigili del fuoco. In seguito all’urto, la Fiat500 è andata a finire a bordo strada, urtando un palo della segnaletica stradale che è stato piegato e sistemato prontamente dagli operai del Comune.

Saranno gli agenti della polizia locale a ricostruire la dinamica e le responsabilità di legge.