Montemarciano: frontale tra due auto, ferito un anziano rimasto incastrato nelle lamiere

MONTEMARCIANO- Violento scontro tra due auto, questa mattina poco dopo le 9 in via Gabella a Montemarciano, nei pressi della chiesa. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, due auto si sono scontrate frontalmente: si tratta di una Fiat Punto condotta da un uomo di 77 anni residente a Falconara, e di una Peugeot 208 al volante della quale si trovava un ragazzo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai soccorritori, sembra che la Punto fosse ferma nei pressi della chiesa: magari il conducente stava aspettando qualcuno. Non è chiaro come mai, ma la Peugeot è finita contro la Punto e l’anziano è rimasto incastrato nelle lamiere della vettura. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia con un’autobotte e un mezzo 4×4. I pompieri hanno collaborato con i sanitari dell’ambulanza dell’Avis di Montemarciano per estrarre il 77enne dall’abitacolo. L’uomo era cosciente, ma contuso. È stato quindi trasferito in ambulanza con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo poi in sicurezza la zona dell’intervento e le due auto coinvolte. Illeso il ragazzo alla guida della Peugeot. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi del sinistro e l’accertamento delle responsabilità.