Montemarciano e Senigallia: in arrivo dalla Regione 200mila euro per impianti di ventilazione in quattro scuole

Un importante contributo regionale per permettere a quattro scuole, due di Montemarciano e due di Senigallia, di installare degli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) e quindi garantire lezioni in presenza, in piena sicurezza, a studenti e docenti. Un passo avanti nella lotta al Covid-19. A beneficiare del contributo saranno i 513 studenti della scuola primaria “De Amicis” e della secondaria di primo grado “Falcinelli” di Montemarciano e i 483 studenti delle scuole alle scuole primarie di Senigallia “Rodari” e “Puccini”.

I Comuni di Montemarciano e Senigallia infatti hanno partecipato al bando regionale per finanziare l’acquisto e l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) e depurazione dell’aria. L’assessore regionale Francesco Baldelli con delega all’Edilizia Scolastica ha reso noto, in una lettera ai sindaci Damiano Bartozzi e Massimo Olivetti, che la domanda di partecipazione al bando è stata accolta e pertanto, i due Comuni potranno beneficiare di parte dei 6 milioni di finanziamento stanziati per questo intervento dalla Regione Marche. 6 milioni sufficienti a soddisfare quasi la metà delle domande pervenute.

«Al Comune di Montemarciano – si legge nella lettera inviata dall’assessore Baldelli al sindaco – è stato riconosciuto il finanziamento totale del contributo richiesto. Riceverà quindi 100mila euro, utili ad installare impianti di ventilazione meccanica controllata in 13 aule della Scuola primaria “De Amicis” e 12 aule della Scuola secondaria di 1° grado “Falcinelli”, per un totale di 25 aule».

L’amministrazione comunale di Montemarciano ha deciso di partecipare al bando regionale (che permetteva di candidare un massimo di due scuole per l’installazione di impianti di ventilazione scelte sulla base del numero di studenti e della ampiezza delle aule) per garantire a tutto il personale scolastico e agli alunni una buona salubrità dell’aria. Gli impianti di ventilazione meccanica (Vmc) sono infatti in grado di ridurre quasi totalmente le particelle infette. In tal modo saranno utili nell’immediato quale efficace strumento di contrasto al Covid-19, e lo saranno in futuro anche contro il diffondersi dei virus influenzali.

Al Comune di Senigallia è stato riconosciuto l’intero importo richiesto, utile ad installare gli impianti di ventilazione meccanica controllata in 14 aule didattiche della scuola Rodari e 11 aule didattiche della scuola Puccini, per un totale di 25 aule. Questi impianti sono infatti in grado di ridurre quasi totalmente le particelle infette presenti nell’aria e di garantire la salubrità degli ambienti. Pertanto la loro installazione non solo rappresenta un utile strumento immediato di contrasto al Covid-19, ma risulterà utile anche in futuro per contrastare il diffondersi dei virus influenzali.

«In presenza di risorse limitate – fanno sapere dal Comune di Senigallia – l’individuazione delle suddette scuole è stata effettuata in funzione di una attenta valutazione della densità scolastica (numero di bambini / metro quadrato di aula) andando a privilegiare le scuole aventi le aule didattiche più densamente affollate; in tal modo, ben 483 studenti senigalliesi ed i loro operatori scolastici potranno svolgere in sicurezza le lezioni in presenza. L’ottenimento di questo finanziamento è stato possibile grazie all’attenzione ed al lavoro di alcuni dipendenti comunali che hanno intercettato e partecipato al bando con assoluta tempestività. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale che, dando seguito al proprio programma di mandato, prosegue la propria azione amministrativa puntando prioritariamente alle scuole, a partire dalla loro messa a norma e in sicurezza».