Montemarciano, gioca con l’amichetta: bimba azzannata da un cane

MONTEMARCIANO – Giocava con la sua amichetta quando il cane di famiglia l’ha azzannata alle gambe. Una serie di morsi che l’hanno presa alle cosce, al polpaccio e ad un piede. Choc in una abitazione di Montemarciano dove un pomeriggio di svago ha rischiato di finire in tragedia per una bambina di otto anni, operata poi d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona.

L’animale, un rottweiler, era in casa di una amichetta che la piccola conosceva e che era andata a trovare. Mentre giocavano il cane l’ha attaccata, all’improvviso: l’ha addentata alle gambe portandole via un pezzo di carne viva, quella del polpaccio, e lasciandola con ferite da richiedere un intervento chirurgico all’ospedale materno infantile.

L’operazione, durata cinque ore, è avvenuta la settimana scorsa, subito dopo l’accaduto, ma solo oggi se ne è avuta notizia, con il sequestro del cane da parte dell’Asur. L’animale è stato affidato al servizio veterinario pubblico che ora dovrà valutarne l’aggressività.

La bambina ha 30 giorni di prognosi e dopo una prima permanenza al Salesi è stata dimessa per affrontare il decorso post operatorio a casa. La sua degenza sarà lunga come anche la sua ripresa dopo il trauma psicologico. La famiglia si è affidata a un avvocato per preparare una denuncia già avviata d’ufficio anche dai carabinieri che sono intervenuti dopo l’episodio.