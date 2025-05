Montemarciano, festa in Germania per i 20 anni di gemellaggio con Höhenkirchen-Siegertsbrunn

MONTEMARCIANO – Nei giorni scorsi si è tenuta in Germania una cerimonia per celebrare i primi 20 anni di gemellaggio tra il Comune di Montemarciano e quello tedesco di Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Una delegazione guidata dal sindaco Maurizio Grilli si è recata in Baviera quindi per festeggiare il rapporto di amicizia iniziato nel lontano 2005. Il ventennale dell’amicizia tra i due comuni è stato suggellato dall’atto a firma congiunta della sindaca di Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Mindy Konwitschny, e di Maurizio Grilli per la cittadina marchigiana. Ma oltre al documento ufficiale si sono tenuti anche momenti simbolici di alto valore, come la messa a dimora di un ulivo portato in dono dal gruppo montemarcianese, simbolo di pace e amicizia tra i popoli.

Una cerimonia emozionante, hanno fatto sapere dal comune montemarcianese, che si è svolta presso la Gasthaus Inselkammer con l’accompagnamento musicale del coro gospel e della Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, a cui è seguito un corteo solenne verso il municipio, a cui ha partecipato anche una rappresentanza della banda musicale di Montemarciano intitolata Gastone Greganti. La visita in Germania, programmata per il ponte del 1° maggio ha visto la delegazione italiana partecipare alla grande festa del Siegertsbrunner Maibaum, ossia l’innalzamento dell’albero di maggio che si tiene ogni 5 anni, ma anche a una visita a Monaco di Baviera accompagnati dagli amici tedeschi.

Dalla sindaca di Höhenkirchen-Siegertsbrunn Mindy Konwitschny e dal comitato gemellaggi sono state pronunciate parole di speranza per il futuro: «In tempi in cui la democrazia vacilla in tanti angoli del nostro continente, in tempi in cui si semina odio, noi seminiamo fiducia». Il sindaco di Montemarciano ha parlato, dal canto suo, del ventesimo anniversario del gemellaggio come di una «ricorrenza che non testimonia solo il valore di una firma su un documento, ma anche l’impegno reciproco finora profuso per tenere viva l’amicizia tra le nostre città». Oltre a ricordare le persone che hanno reso possibile l’inizio di questo percorso – Brigitta e Gunter Meining, Ursula Mayer, Gerardo Cingolani e il compianto Baldo Battisti – Grilli ha voluto ringraziare «tutti coloro che in questi venti anni si sono impegnati per rendere possibile tutto ciò che oggi festeggiamo».

Per il futuro si guarda con ottimismo e fiducia a queste iniziative di gemellaggio che anzi, potranno essere sempre più inclusive, «un autentico progetto di amicizia, collaborazione e solidarietà che stimoli nuovi rapporti tra i nostri concittadini» ha concluso Grilli nel suo discorso ricordando le tante sfide che l’Europa si trova davanti – dalla crisi geopolitica al confine est a causa dell’invasione russa in Ucraina, ai flussi migratori, fino alla minaccia dei populismi e della disinformazione – sfide che l’Europa deve affrontare divenendo occasione di «dialogo, collaborazione, rispetto reciproco, costruzione quotidiana della pace che non è scontata ma un bene prezioso da proteggere e difendere con determinazione e senso di responsabilità».