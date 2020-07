Montemarciano, evade dai domiciliari e finisce in carcere

Una persona è uscita di casa sfruttando un permesso ma è stata trovata in compagnia di uno spacciatore per cui il giudice ha appesantito la condanna disponendo la traduzione a Montacuto

MONTEMARCIANO – Evade dai domiciliari, scatta l’arresto. E’ avvenuto a Montemarciano nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, quando i Carabinieri hanno messo le manette ai polsi di un uomo. Si tratta dell’esecuzione di un provvedimento di detenzione in carcere stabilita dal magistrato di sorveglianza a carico di un uomo che era già stato condannato in sede penale.

L’uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, era ristretto agli arresti domiciliari per una precedengte condanna. Aveva ottenuto un permesso per uscire di casa, ma a un controllo dei carabinieri è stato rintracciato in compagnia di una persona in possesso di droga.

Di qui l’arresto e la notifica all’autorità giudiziaria dorica che ha aggravato la posizione dell’uomo. I militari hanno quindi ritracciato l’uomo e, oggi pomeriggio, è stato portato in carcere: per lui si sono aperte le porte della struttura di Montacuto.