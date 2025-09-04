Montemarciano, l’estate non termina ancora

MONTEMARCIANO – Dal teatro allo sport, dalla musica metal al cantautorato fino ai giochi di una volta per far divertire i bambini di oggi. Il mese di settembre prevede per Montemarciano ancora diversi appuntamenti, pensati dall’amministrazione comunale e dalle varie associazioni del territorio, per creare occasioni di intrattenimento un po’ per tutte le età e i gusti.

Il via è per questa sera, giovedì 4 settembre, con il quarto e ultimo appuntamento per la rassegna “Montemarciano racconta”, curata dallo scrittore e narratore Max Cimatti con l’organizzazione del Comune di Montemarciano. Si tratta di una prima assoluta: “Quando eravamo re” è uno spettacolo dedicato alla stagione d’oro della canzone d’autore italiana, quella tra gli anni 1976 e 1981. Le musiche sono a cura di Martin Navello. L’appuntamento è per le ore 21:15 in piazza Michelangelo a Marina: l’evento è a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.

Esattamente 24 ore dopo, quindi venerdì 5 settembre alle 21:15, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna teatrale dialettale "Risate in festa". L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Fita Marche (Federazione Italiana Teatro Amatori), vedrà protagonista la compagnia "J'Amici de Candia" che proporrà lo spettacolo "Anna e la profeZia". Ingresso libero in piazza Michelangelo a Marina di Montemarciano.

Dopo due spettacoli, spazio alle discipline sportive. Sabato 6 settembre, dalle ore 16:30 al campo sportivo “L. Di Gregorio” a Gabella, torna a Montemarciano la Festa dello Sport. L’evento è inserito nel programma “Italia dei Giochi”, in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Più di 20 le discipline sportive che si potranno provare nell’arco della manifestazione, durante la quale sarà attivo anche un servizio di gastronomia per la cena. Al termine della serata, intrattenimento e premiazioni.

Sabato 13 settembre torna invece di scena la musica. Con il patrocinio del Comune, ancora il campo sportivo “Di Gregorio” di Gabella ospiterà il Montemarciano Metal Fest, un evento dedicato alla musica metal, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ad animare la serata, diverse band: Scala Mercalli, Walls Of Babylon, Sleazer, Red Max e Earth – I2I8. A chiudere l’evento, sarà poi il rock di Leone DJ. A partire dalle 19, attivi stand gastronomici a cura della P.A. Avis Montemarciano.

A metà settembre l’ultimo appuntamento di questa breve rassegna dedicata a Montemarciano. Sabato 13 e domenica 14 settembre si terrà l’edizione numero 20 della Festa dei Fioli, a cura del Comitato Carnevalesco con il patrocinio del Comune, presso il Parco di Casebruciate a Marina. Dalle 15.30 a ingresso libero.